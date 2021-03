Cuggiono: la Civica Agorà suggerisce la creazione dei “PARCHEGGI ROSA”

La qualità della vita trova giovamento anche nell’attuazione di ”semplici cortesie” volte al beneficio che ne possono trarre i Cittadini nell’assolvere, con minori difficoltà possibili, ai compiti giornalieri: nello specifico ci riferiamo alla mobilità sia delle donne in stato interessante che dei neogenitori.

I loro spostamenti, nella maggior parte dei casi avvengono con l’utilizzo di mezzi di trasporto privati, per cui le visite previste presso strutture socio-sanitarie e/o pubbliche divengono – loro malgrado – vere e proprie “odissee” nella ricerca di un parcheggio che consenta poi un tragitto breve e

possibilmente protetto per giungere alla meta.

Il carico e scarico del passeggino al seguito e di quant’altro necessario per il trasporto dei neonati, è di per sé un problema nelle belle giornate, figuriamoci quando le condizioni meteo sono negative !

Quindi potere consentire alle donne in stato di gravidanza o con prole neonatale al seguito, di beneficiare degli stalli di sosta, prioritariamente loro riservati e individuati da apposita segnaletica verticale ed orizzontale nel merito, rappresenta sicuramente un gesto di attenzione e di sensibilità.

Abbiamo per questo posto all’attenzione della GIUNTA comunale – nell’ambito di una politica a sostegno della Famiglia – la necessità di realizzare posti auto di cortesia meglio identificati come “parcheggi rosa”, al fine di andare incontro ad una sentita esigenza del problema sopra trattato.

Infatti, la creazione di detti posti auto – di semplice attuazione – integrati negli attuali parcheggi limitrofi alle aree dove sorgono servizi quali ospedali, farmacie, uffici pubblici e così via dicendo, consentono di agevolare la mobilità dei neogenitori e sono rivolti non solo a migliorare la qualità della vita, ma divengono parimenti un gesto con cui si riconosce la natalità come valore sociale.