Edil Farag: “un nome una garanzia” tutto per le costruzioni e le ristrutturazioni edili

Edil Faraq: tutto per le costruzioni e le ristrutturazioni edili

Da anni in prima linea con le costruzioni e le ristrutturazioni edili. La ditta Edil Faraq, con sede in via Zara a Magenta, è nata nel mese di gennaio 2007 per volontà di Hassan Mohamed Said Mohamed arrivato in Italia nel luglio del 2000 con un bagaglio di esperienza già buono nel settore edile.

Già in Egitto lavorava nelle costruzioni edili insieme al padre. In Italia ha imparato le tecniche di muratura per poi decidere di mettersi in proprio. Lavora a Magenta e in tutti i comuni del territorio, ma non solo. Ha lavorato spesso nella città di Milano ed è pronto anche a spingersi oltre se necessario. Per qualsiasi informazione la sede è in via Zara 22, cell: 3493847221, mail: mohamed.said76@yahoo.it.

Lo slogan, naturalmente: “Le nostre opere durano in eterno” e, sullo sfondo, le bellissime piramidi egizie.