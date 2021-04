“A Magenta con TECNORETE vivi in classe A”

Ultime disponibilità in via sanchioli a magenta, nel cuore della città della battaglia.

Il cantiere si trova in pieno centro città e a pochi minuti dalla stazione ferroviaria.

Si tratta di un complesso in elevata classe energetica (A), con geotermia, riscaldamento e raffrescamento a pavimento.

Gli appartamenti sono già ultimati con tutte le finiture e sono pronti ad essere abitati.

Abbiamo disponibilità di monolocali, 3 locali oltre agli attici con meravigliosi terrazzi panoramici.

Vi aspettiamo in cantiere per una visita che potrete tranquillamente prenotare telefonando al nostro numero di telefono 0297001025 wattup 3204682854, inviando una mail a mi2l5@tecnorete.it o venendoci a trovare in agenzia a Magenta in via Roma 116.

https://www.tecnorete.it/vendita/appartamenti/milano/magenta/40335910.html

https://www.tecnorete.it/vendita/appartamenti/milano/magenta/40335942.html

https://www.tecnorete.it/vendita/appartamenti/milano/magenta/40416593.html