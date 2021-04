I reperti documentati dall’età del Bronzo alla romanizzazione nel nostro territorio

La riva sinistra del Ticino è stata abitata sin dai tempi più antichi. Lo documentano le necropoli rinvenute e i reperti affiorati nel greto del fiume Ticino. Pubblichiamo quanto è stato documentato negli ultimi cinquant’anni e puntualmente pubblicato dal ‘Notiziario della Soprintendenza Archeologica della Lombardia’, materiali che vanno dal XIII secolo a.C. al I sec. d.C., praticamente circa 1500 anni.

1200 a.C. – TURBIGO: LA SPADA DEL XIII SECOLO. Nel febbraio 2017 Antonio Rialti ha rinvenuto casualmente, presso la sponda sinistra del fiume Ticino, in località Tre Salti, una spada in bronzo integra conficcata nell’alveo del fiume, databile all’Età del Bronzo (XIII sec. a.C.) – Foto in evidenza. La Soprintendenza Archeologica di Milano (dottor Tommaso Quirino) ne ha parlato recentemente in un incontro pubblico.

1200 a.C. – TURBIGO: Nel Notiziario 1988-89 della Soprintendenza Archeologica della Lombardia Maria Adelaide Binaghi documenta il ritrovamento di un’ascia del Bronzo Finale (foto 1) avvenuta nel greto del fiume Ticino a Turbigo. Si tratta di un esemplare ad alette, ben ripiegate, tallone diritto con incavo rettangolare, lama a margini concavi e taglio convesso, ascrivibile cronologicamente all’età del Bronzo Finale. Tali asce venivano utilizzate per il disboscamento del territorio pianeggiante per futuri usi agricoli

1200 a.C. –ROBECCHETTO. Cascina Paradiso: Nel 1932-34 durante lavori di sbancamento affiorarono sepolcreti di cremati con tombe del tipo a dolio (vaso a fondo piano e bocca larga, coperto da tegolone) poverissime. Qualche fittile è conservato al Museo di Legnano, mentre sembrerebbe che il canopo rinvenuto, dopo essere stato per diversi anni in Comune , sia stato inviato al Castello Sforzesco di Milano. Nel Notiziario 1986 della Soprintendenza è stato documentato, da Maria Adelaide Binaghi Leva, un rinvenimento della tarda età del Bronzo. Si tratta di una tomba a incinerazione consistente in un’urna di forma biconica con spalla alta decorata a solcature parallele (foto 2). Tipologicamente il reperto è ascrivibile all’Età del Bronzo finale (XIII sec. a.C.) corrispondente a quanto rinvenuto alla Gallizia;

100 a.C. – NOSATE – Necropoli romana con anfore rinvenuta durante costruzione casa in località Vignazze . Olpe piriforme e patera a basso piede, un bicchiere ad orlo estroflesso di impasto grossolano che Maria Adelaide Binagli ha datato al 1 sec. a.C. Pubblicata sulla rivista della Soprintendenza 1988-89, p. 222.

FOTO – Spada: foto in evidenza; 1 – Ascia turbighese; 2 – urna biconica rinvenuta a Robecchetto