Magenta: benvenuto Alessandro, venuto al mondo in auto nel parcheggio della stazione

Alessandro e la mamma stanno benissimo. Il piccino aveva davvero fretta di venire al mondo mercoledì sera, tanto da non permettere neanche che la mamma arrivasse all’ospedale. Del resto il parto è la cosa più naturale del mondo, mica ci sarà bisogno di un medico, avrà pensato il piccino. Quando la donna si è accorta che stava partorire ha allertato il marito e sono partiti alla volta del pronto soccorso del Fornaroli. Sono arrivati nei pressi della stazione ferroviaria e ormai era arrivato il momento. Impossibile continuare la corsa, ci si doveva fermare. L’uomo al volante ha accostato e ha chiamato subito i soccorsi arrivati con la Croce Bianca di Magenta e con l’autoinfemieristica. Hanno aiutato la donna a partorire il bellissimo Alessandro. Mamma e neonato sono poi stati accompagnati al pronto soccorso accuditi dalle infermiere. Entrambi godono di ottima salute.

