Grazie Fede, saremo tuoi fans a Tokio, per te è solo la quinta olimpiade.

Federica Pellegrini porta a casa l’ennesima missione, vince il titolo italiano nei 200 stile libero agli Assoluti di Riccione, e lo fa con il tempo abbondantemente sotto il limite fissato per Tokyo. Con 1’56”69 la regina della vasca azzurra si conquista in acqua l’accesso ai Giochi: avrebbe avuto anche una wild card, ma ha voluto che a portarla in Giappone fosse il suo talento. E nella sua gara, quei 200 in cui ha vinto tutto.

Fa il cinque con la mano a indicare il numero delle partecipazioni a cinque cerchi, la prima ad Atene nel 2004. E arriva dopo un anno difficile per tutti, il suo segnato anche dal covid che le aveva tolto tante energie fisiche.