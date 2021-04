Le telecamere di Casate funzionano, la polizia locale di Bernate individua l’automobilista che dopo un incidente si era dileguato

Le telecamere nella frazione di Casate a Bernate Ticino, funzionano. E hanno permesso alla Polizia locale di individuare il responsabile di un incidente senza feriti avvenuto nel pomeriggio di venerdì. A scontrarsi sono state due auto, una Fiat Panda e una Peugeot 205. Il conducente di quest’ultima auto, invece di rimanere sul posto, ha preferito andarsene. Le immagini delle telecamere hanno permesso di chiarire che il veicolo risulta essere intestato, da circa 15 giorni, ad un uomo di nazionalità marocchina residente a Vigevano. L’automobilista verrà convocato dalla Polizia locale per rendere le dichiarazioni su quanto avvenuto. Quindi verranno presi i provvedimenti del caso.

