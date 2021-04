Vigili del fuoco di Magenta e Legnano al Fornaroli augurano Buona Pasqua alla Pediatria

Sono saliti con la scala e hanno srotolato uno striscione di auguri rivolto verso il reparto di Pediatria dell’ospedale Fornaroli di Magenta. Pur con le restrizioni del caso anche per questa Pasqua i vigili del fuoco volontari di Magenta e i permanenti di Legnano hanno regalato un sorriso al personale medico, infermieristico, e logicamente a tutti coloro che lavorano in reparto, ai bimbi, ai ragazzi e alle loro famiglie.

Anche le uova di Pasqua sono state consegnate.

Cosa che è avvenuta anche nel pomeriggio all’ospedale di Legnano.

