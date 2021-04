Canegrate: camion rimane incastrato nel sottopasso ferroviario di via Novara (video)

L’autista è riuscito autonomamente a disincastrarlo dopo avere compiuto, non senza difficoltà e con l’aiuto della Polizia Locale che nel frattempo era giunta sul posto, una bella manovra in retromarcia.

La lughezza del bilico e la conformazione del sottopasso possono ingannare qualsiasi autista.

La legge dice, per i Bilici l’altezza massima consentita è 4/4,20 metri