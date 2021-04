Due mezzi dei vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta delegazione di Mesero sono intervenuti questa mattina, verso le 13, in via Salvador Allende. Si trattava del soccorso ad una persona rimasta intrappolata nella propria abitazione, uno dei palazzi che si affacciano verso il parco. Non riuscendo più ad aprire si è reso necessario il provvidenziale intervento dei pompieri. I vigili del fuoco hanno aperto l’ingresso senza problemi.

