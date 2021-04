Il programma comunale prevede, una iniziativa pubblica con deposito di corone al monumento alla Resistenza di fronte al Comune alle ore 10,30 del 25 aprile, preceduto dalla deposizione di corone al monumento ai caduti di piazza Trento e Trieste e seguito da analoga deposizione al Tempio civico di Sant’Anna. Ovviamente si applicheranno le misure sanitarie (in particolare, distanziamento e obbligo di mascherina).

Insieme al Raggruppamento Alfredo Di Dio, come ANPI abbiamo previsto il deposito di una corona al monumento alla Resistenza, al monumento ai Caduti in piazza Trento e Trieste e al monumento ai Partigiani nel cimitero principale. Altri omaggi floreali saranno disposti al campo dei Partigiani nel cimitero di Sacconago e al cippo dei Deportati della Ercole Comerio nel parco di via Magenta.

Le visite per rendere omaggio ai cippi dei Partigiani (indicati nel documento allegato) avverranno singolarmente, senza una organizzazione prestabilita.

La cosa più importante alla quale come ANPI abbiamo concretamente lavorato – insieme ai docenti e agli studenti del Liceo Candiani – Baush, al Liceo Daniele Crespi, al Liceo Arturo Tosi e all’Istituto Verri – è il video “L’attualità della lotta per la libertà”. Alcuni brani musicali si alterneranno con approfondimenti molto interessanti su diversi temi riconducibili appunto all’attualità della lotta per la libertà. Si tratta di un lavoro molto interessante, prodotto con grande impegno nonostante le difficoltà tecniche derivanti dalle misure emergenziali e dall’insegnamento in DAD.

Il video è ancora in lavorazione. Non appena sarà disponibile vi faremo avere il link per poter accedere.

Gli amici della Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago hanno promesso di farci avere il loro video musicale per il 25 aprile. Ve lo “gireremo”, non appena disponibile.

