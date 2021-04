Inveruno: Bmw 520 si incendia sul raccordo del SS.336, intervengono i Vigli del Fuoco

Erano circa le 22 quando l’autista della Bmw che arrivava da Novara e stava tornando verso casa a Bareggio, ha avuto il sentore che qualcosa alla sua auto non andava. Si è fermato in una rientranza della tangenzialina che porta dalla SS.336 a Inveruno. e ha aperto il baule dell’auto.

E subito scoppiato un incendio, forse dovuto a un cortocircuito della batteria.

Ha dato subito l’allarme, sul posto immediatamente sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno spento l’incendio, ma purtroppo l’auto è andata completamente distrutta. Il calore dell’incendio ha parzialmente rovinato anche il manto stradale, è stato ripristinato dai Vigili del Fuoco. Nessun danno fisico allo sfortunato automobilista.