Un camion proveniente da Novara che viaggiava in direzione Milano, all’altezza della rotonda della SS.336 ha perso parte del suo carico, un grosso pezzo meccanico d’acciaio.

Il pronto intervento dei tecnici A.N.A.S ha permesso di ripristinare nell’immediato il traffico veicolare. Nessun ferito nell’incidente, solo qualche rallentamento alla circolazione.