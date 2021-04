Mesero: Incendio all’interno del Barbisa, indagini dei Carabinieri in corso

Fiamme all’interno del Barbisa di via Novara a Mesero nella notte tra mercoledì e giovedì.

A bruciare sono stati parte del bancone e gli infissi. Il rogo ha interessato anche il quadro elettrico e, dai primi accertamenti svolti dai carabinieri di Magenta, la porta di ingresso non avrebbe subito manomissioni. Fattori, questi ultimi, che avvalorerebbero la tesi dell’incendio di natura accidentale. Ad intervenire sono stati i vigili del fuoco di Inveruno. I danni sono limitati, ma i carabinieri stanno continuando le indagini per chiarire con certezza l’accaduto. Utili indicazioni potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere.