Inaugurata all’ingresso dell’ospedale di Cuggiono la vetrata in ricordo di chi ha operato, per noi, al tempo del Covid

“Il poster della pace”.

Si tratta di una vetrata che rappresenta medici e infermieri, gli eroi in prima linea nella pandemia mondiale del Covid-19. Il lavoro è stato finanziato dal Lions Club Giuseppe Maggiolini di Parabiago e il Club Satellite Naviglio Grande, immancabile la collaborazione della Fondazione degli Ospedali Onlus.

Hanno presenziato all’inaugurazione il direttore generale Asst Ovest Milanese Fulvio Odinolfi; i consiglieri Roberta Calcaterra (che ha avuto l’onore di seguire tutto il progetto) e Ruggero Bottini del Lions Parabiago; Mimma Rainoldi, segretaria del Lions Club Satellite; Angelo Gazzaniga della Fondazione Ospedali.

“Ringrazio i Lions che hanno finanziato il progetto – ha detto il dg Odinolfi – L’idea è quella di lasciare un segno permanente per ricordare tutto il lavoro fatto nella lotta al Covid, e ringraziare il personale che ha affrontato con passione le difficoltà incontrate e superate. É anche un messaggio di speranza”.

Calcaterra ha spiegato che l’idea della vetrata è nata con l’ex direttore medico Eugenio Vignati che voleva lasciare una testimonianza del momento storico che stiamo vivendo.

La vetrata è stata realizzata da Stefano Ronconi (diplomato alla Scuola del Fumetto di Milano), Stefania Tartini (laureata in Illustrazione), Alessia Ronconi studentessa.

Nella vetrata, realizzata come quelle delle chiese, sono rappresentati medici e infermieri nel tempo, dagli anni venti ad oggi.

Il video dell’inaugurazione