Scontro tra moto e ammiraglia della UAE Emirates sulla Boffalora Malpensa, grave 46enne. Bloccato tratto Magenta-Mesero

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la Boffalora Malpensa alle 14.30 di oggi. Il bilancio è di un uomo ferito gravemente e trasferito in elicottero al pronto soccorso. La dinamica dell’accaduto è ancora tutta in fase di chiarimento.

Un’ammiraglia della UAE Emirates, squadra professionistica di ciclismo che prenderà parte al prossimo Giro d’Italia che partirà l’8 maggio, si è scontrata con una moto. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto che ha riportato traumi importanti su varie parti del corpo.

Sono giunti sul posto Croce Bianca, autoinfermieristica ed elisoccorso. Il motociclista è stato stabilizzato e trasferito all’ospedale in codice giallo.

A svolgere le indagini per chiarire la dinamica è la Polizia Stradale che ha bloccato la superstrada da Magenta a Mesero. L’incidente è avvenuto nel tratto in direzione Magenta senza spartitraffico.

Un tratto considerato pericoloso dove spesso, in passato si sono verificati incidenti anche gravi. Sono giunte altre ammiraglie della UAE per il ritiro delle biciclette. I dirigenti della squadra che viaggiavano sull’ammiraglia sono rimasti illesi. Il motociclista è stato elitrasportato al Niguarda in codice giallo