Corbetta: Testimonianze choc raccolte da Le Iene: “Volevano incastrare Ballarini con la cocaina”

Due testimoni dai quali emerge la confessione che Salvatore Furci, arrestato nei giorni scorsi perché ritenuto responsabile di avere messo la cocaina nell’auto della comandante Lia Vismara per incastrarla, avrebbe voluto in realtà colpire anche il Sindaco Marco Ballarini. La registrazione è stata fatta con un telefonino dagli inviati de Le Iene. Ecco cosa emerge:

Voleva incastrare il Sindaco. Gli faccio: “Scusa, ma mica devo insegnarvi io il mestiere, Sai qual è la sua auto? La apri, gli metti quello che devi mettere (droga) e poi lo fermi col posto di blocco a 50 metri in macchina”.

Il vigile mi fa: “Dai, se mi aiuti, io ti levo il sequestro dalla macchina e ti faccio un regalo..un pacchettino”. Io gli dico che non mi interessa.

Lui mi fa: “Pensaci”. Per incastrare il Sindaco ci vuole poco. Metti quello che devi mettere, poi lo blocchi e lo freghi. Parliamo di COCAINA.

Il vigile continuava a chiamarmi e a darmi l’appuntamento al cimitero di Corbetta. Lui insisteva pure a chiamare mio figlio. Io non so come ha fatto Ad avere il numero di mio figlio.

Ho parcheggiato e mi trovo due vigili davanti, una donna e sempre questo uomo che diceva di lavorare per l’Antidroga di Milano e diceva alla persona che era con me che poteva dare una mano levando il sequestro della macchina se poteva dare una mano a lui dicendo che il Sindaco faceva uso di cocaina

Il vigile uomo poi ha chiesto alla vigilessa di farmi allontanare con una scusa dicendo che la mia macchina era in divieto di sosta.

Perché voleva che tu ti allontanassi?

Per non sentire, perché non voleva testimoni.

Il Video: