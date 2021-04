Mauro Morandi, che intervistammo a Magenta, non sarà più il custode dell’isola di Budelli e su facebook sbotta: “Mi sono rotto le palle!”

Arriva il giorno in cui tutti pronunciamo la fatidica frase “Questa volta mi sono davvero rotto le palle!”.

Ci spiace che a sbottare, questa volta, sia una nostra conoscenza. Un uomo che abbiamo intervistato e apprezzato per la sua spontaneità grazie al dottor Nicola Mumoli. Quel Mauro Morandi custode fedele dell’isola di Budelli. La perla della Maddalena che oggi non ce la fa più. E’ stato lui stesso a scriverlo sulla sua pagina facebook: “È una 20ina di anni che lotto contro chi mi vuole mandare via, anche se sostenuto, psicologicamente e non solo da Budelli e da tutti voi che mi sostenete, ora però mi sono veramente rotto le palle e me ne andrò̀ sperando che in futuro Budelli sia salvaguardata come io ho fatto da ben 32 anni. Ciao ragazze e ragazzi. Vedrete ancora le mie foto da un altro posto tanto la Sardegna è tutta bella”

La Nostra intervista a Mauro realizzat grazie all’amicizia che ha con il Dottor Nicola Mumoli: