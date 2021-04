Ladri a Milano, tra di loro rom di Corbetta: scavalcano il muro del Commissariato per arrivare agli appartamenti da derubare

Tre ladruncoli in trasferta a Milano. Tra di loro anche un ragazzo di circa 20 anni che vive in un insediamento Rom di corbetta. Mercoledì sera sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Porta Sempione mentre tentavano di scappare dopo avere trafugato oro e gioielli dalle abitazioni di un palazzo di piazza Firenze. I tre ragazzi non si sono preoccupati di nulla, nemmeno di saltare sull’auto civetta della Polizia del Commissariato di Milano Sempione lasciando una profonda ammaccatura. L’auto della Polizia serviva da trampolino per arrivare agli appartamenti da ripulire.

Per scappare sono passati sul muro di cinta dello stesso commissariato. Insomma, un’azione che ha dimostrato la spregiudicatezza dei tre che però sono stati arrestati dai Carabinieri chiamati da un cittadino che aveva notato dei movimenti sospetti dalla finestra della sua abitazione. Il ragazzo di Corbetta, difeso dall’avvocato Roberto Grittini, è finito ai domiciliari. Anche per i complici il giudice ha deciso per i domiciliari.