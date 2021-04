Numerose squadre di vigili del fuoco, con nucleo sommozzatori e un elicottero, sono impegnati lungo il corso del Villoresi perché si teme che una persona sia finita nel canale. Un”auto è stata ritrovata all’altezza del ponte di Nosate. Elemento quest’ultimo che ha fatto scattare l’allarme. Primi a rispondere sono stati i vigili del fuoco di Inveruno, seguiti da altro mezzi tuttora impegnati.

