Ho conosciuto Maristella Bigogno, per me è una Santa! Da 25 anni in missione in Togo!

Ho conosciuto Maristella durante un viaggio della Caritas Magentina nella Bosnia martoriata dalla guerra. Non entro nei particolari, ma l’inizio del nostro rapporto non fu idilliaco, tutt’altro.

Poi la sua svolta, la missione, come missionaria laica canossiana.

Li compresi con assoluta certezza cos’era il Cuore Grande di Maristella. Il 26 ottobre 1996 ricevette il mandato missionario dalle mani del Cardinal Carlo Maria Martini.

Feci di tutto per poter essere presente alla sua “giornata speciale“.

Allora non ero un giornalista ed avere i permessi per poter documentare l’evento non fu affatto semplice, eravamo in un gremito San Siro… con lei c’erano altri missionari in partenza…

Speriamo che la comunità cattolica il 26 Ottobre 2021, onori una Magentina che da 25 anni si sta dedicando all’altro.

Mary sei sempre nel mio piccolo Cuore!