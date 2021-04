Milano: I Carabinieri arrestano il ladro e recuperano la Scultura dell’artista EDI SANNA

Riceviamo e pubblichiamo

I Carabinieri della Stazione Milano Musocco hanno tratto in arresto un 47enne che a marzo aveva asportato una statua in legno creata dall’artista Edi Sanna e recuperato l’opera d’arte del valore di circa 10.000 euro.

I militari, dopo una serrata attività investigativa svolta mediante minuziosi accertamenti basati anche sull’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a riconoscere ed individuare il responsabile, già noto a quell’Ufficio poiché gravato da precedenti specifici e, dopo aver raccolto mirate informazioni testimoniali, hanno fornito utili e concreti elementi di reità a suo carico, che hanno portato l’Autorità Giudiziaria ad emettere la misura cautelare.

La statua, opera raffigurante Madre Natura rappresentata da una donna che idealmente regge tra le sue mani il sole che irradia la Terra dando luce, vigore, forza e quindi vita ad ogni cosa, prima di essere regalata al denunciante, era stata esposta dall’artista in diverse mostre nazionali tra le quali “il Simposio” di Bergamo e “Il Bosco di Sculture” del Parco la Goccia di Milano.

L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di “Bollate” .