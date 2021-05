Magenta: Arresto cardiaco per una giovane donna in via Radice.

A trovarla riversa a terra, nel pomeriggio di oggi, è stata una persona che passava da via Lucio Lombardo Radice a Magenta. Si è accorto subito che quella giovane donna era in arresto cardiaco e ha avviato le manovre rianimatorie in attesa dell’arrivo di un’ambulanza della Croce Bianca di Sedriano e dell’elisoccorso.

È stata trasferita, in codice rosso, al pronto soccorso del Fornaroli.

Ma, purtroppo, ai medici non è rimasto altro da fare che constatare il decesso della 49 enne.

Sul posto anche i carabinieri per chiarire l’accaduto.