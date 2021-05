RC auto a Milano, quali sono i fattori che incidono sul prezzo finale?

L’RC auto a Milano, come in tutta la penisola italiana, ha subito cali evidenti nell’ultimo anno, che sicuramente fanno sorridere gli assicurati.

La contrazione non è stata però lineare, anzi è risultata piuttosto instabile e ha seguito l’andamento della pandemia da Covid-19.

Nei periodi di lockdown totale, o comunque di forti restrizioni della circolazione stradale, i costi delle polizze sono notevolmente calati.

Le assicurazioni, in virtù della ridotta sinistrosità, ma anche per invogliare i clienti a sottoscrivere nuove polizze, hanno ritenuto opportuno calmierare i prezzi.

Quando si è ritornati ad una circolazione normale, o quasi, i prezzi hanno iniziato a lievitare nuovamente, poiché è salita anche la percentuale di sinistrosità.

Negli ultimi mesi si è accentuata una tendenza che vede gli italiani affidarsi ad assicurazioni omnicanale solide ed affidabili, come Genertel.

La trasparenza è uno dei punti chiave che hanno consentito al gruppo di imporsi come un’azienda leader del settore. Utilizzando il preventivatore sul sito è possibile ricevere un preventivo per un’assicurazione Genertel, e toccare con mano la solidità e la convenienza del brand, ottenendo in pochi secondi una stima del costo finale.

Inoltre Genertel propone una serie di servizi alternativi e garanzie accessorie in grado di soddisfare ogni esigenza, dando agli utenti la possibilità di plasmare una RC auto secondo le proprie esigenze.

Sbirciando tra le garanzie accessorie più gettonate dei guidatori milanesi, emerge che la preferita in assoluto è l’assistenza stradale, con una penetrazione del 32,32%.

Questa particolare polizza risulta estremamente utile, poiché fornisce un valido supporto all’assicurato in caso di incidente o veicolo in panne.

Al secondo posto c’è l’infortuni conducente, con una percentuale del 17,81%. Molti non sanno che il guidatore, in caso di incidente, non ha alcuna copertura se sottoscrive un contratto standard. Questa polizza gli garantisce quindi una maggiore tutela se venisse coinvolto in un sinistro.

Al terzo posto, con una percentuale del 17,69%, troviamo la tutela legale, che fornisce all’assicurato un avvocato per assisterlo nelle controversie che possono verificarsi in seguito ad un incidente.

A seguire ci sono il furto e incendio (14,59%), la cristalli (12,24%) e, più staccata, gli eventi naturali (5,34%).

Altro dato che incide è la classe di merito, che fotografa l’esperienza e l’età degli assicurati milanesi.

In prima classe troviamo il 47,09% degli automobilisti, mentre nell’ultima classe il 20,42%. Questi dati, se confrontati con quelli di altre città, evidenziano nel capoluogo lombardo una presenza ridotta di assicurati in prima classe, e piuttosto corposa di quelli in ultima classe.

Diamo infine uno sguardo alle auto più utilizzate dai milanesi. Al primo posto, un po’ a sorpresa, troviamo una vettura straniera: la Ford Fiesta 6ª serie.

Al secondo ed al terzo si piazzano, rispettivamente, la Panda 3ª serie e la Panda 2ª serie.