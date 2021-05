CAM nel mondo: entra in casa e si ritrova un serpente

Entrare in casa e ritrovarsi un serpente che non se ne vuole proprio andare.

Non accade da noi, ma a Galattin, nel Tennessee, Stati uniti d’America. Stephanie Peters, cugina del direttore di CAM, ha lanciato un appello su Facebook: “Qualcuno avrebbe la possibilità di liberarmi da un serpente entrato a casa mia? E’ un paio di giorni che è dentro e non se ne vuole andare”.

E i serpenti nel Tennessee sono pericolosi, non le bisce d’acqua.

Galattin, cittadina di circa 30mila abitanti e sede di una prestigiosa università abbiamo scoperto essere anche sede di un data center di Facebook da 800 milioni dollari. Il serpente si era infilato in una fessura dell’abitazione senza muoversi. Naturalmente sono piovuti commenti a non finire da parte degli amici di Stephanie, quasi tutti poco intenzionati ad avvicinarsi allo scomodo e poco gradito ospite.