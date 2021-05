Incidente alla rotonda di Bernate Ticino lungo la strada provinciale 117 all’incrocio con la sp 170, la via che collega a Mesero.

A scontrarsi sono state una Dacia Sandero e una Nissan Qashqai. Danni alle auto, ma per fortuna le due donne coinvolte non hanno riportato ferite. È intervenuta la Polizia locale di Bernate Ticino per rilevare l’incidente e il carro attrezzi per rimuovere i veicoli.