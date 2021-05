Chiuse per covid le filiali della Banca Intesa Sanpaolo di Magenta e Inveruno

Banca Intesa Sanpaolo chiusa per covid. La filiale di Inveruno e, dal 3 maggio anche quella di Magenta. Era già successo ad altre succursali soltanto poche settimane fa e, questa volta, si tratta di due filiali della medesima banca. Quando riapriranno? A Inveruno la sindaca Sara Bettinelli parla di martedì prossimo. Ma sull’ingresso della filiale di via Roma a Magenta un cartello non fornisce spiegazioni dettagliate sull’accaduto e, tanto meno, sulla data di riapertura. Recita: “Per sopravvenute motivazioni organizzative, la filiale resterà chiusa al pubblico da lunedì 3 maggio sino a data da destinarsi”. Vengono elencate le modalità che permettono ai clienti di svolgere le operazioni.

