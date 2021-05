Magenta: a FIL DI PELLE intimità di contatto in tempo di distanza

Allestimento artistico multidisciplinare a cura di Erica Bertolacci e Valentina Vanasia

Dall’ 11 al 16 maggio Villa Colombo riapre le porte al pubblico in tutta sicurezza con un evento culturale ed educativo targato La Casa delle Culture: visite aperte al pubblico e uno speciale percorso per le scuole, conferenze sul tema del corpo con specialisti del settore, e un workshop sull’intimità.

Magenta, 29 aprile 2021 – Con il patrocinio del Comune di Magenta (in particolare dall’assessore alle politiche giovanili Luca Aloi) e il sostegno di Fondazione Ticino Olona, grazie alla caparbietà dello staff tutto al femminile di La Casa delle Culture (progetto interculturale, educativo e sociale che ha sede in villa Colombo a Magenta), dopo più di un anno il sogno condiviso delle giovani artiste Erica Bertolacci e Valentina Vanasia diventa realtà.

A FIL DI PELLE, allestimento multidisciplinare, progetto artistico ed educativo, aprirà i battenti martedì 11 maggio con diversi appuntamenti aperti al pubblico, con prenotazioni e seguendo in maniera precisa tutte le normative anti contagio.

A FIL DI PELLE mette in campo tre azioni:

– Un allestimento multidisciplinare, proposto e curato da Erica Bertolacci e Valentina Vanasia, giovani collaboratrici di Casa delle Culture, che vedrà in mostra anche opere selezionate tramite un concorso per giovani artisti. Nello specifico del nostro territorio è stato coinvolto il liceo artistico L. Einaudi di Magenta, anche tramite interventi educativi in DAD, che hanno aiutato i ragazzi a riflettere su corpo e relazione.

– Un calendario di incontri e workshop sul tema corpo, relazione e intimità, strettamente connessi con l’argomento della mostra, con specialisti e ospiti di eccezione.

– Visite speciali dedicate alle scuole superiori

Ecco il programma:

martedì 11

ore 10-13 visite per le scuole

ore 20-21.30 FILI TRA NOI. CORPO, RELAZIONE, CREATIVITÀ

a cura di Alessia Repossi, psicologa e psicoterapeuta delle Gestalt

Conferenza su prenotazione entro domenica 9 maggio

Ingresso dalle 19.30 per poter visitare la mostra

mercoledì 12

ore 10-13 visite per le scuole

ore 17.30-18.30 visita dedicata al centro diurno minori Binario 2.0

ore 20-21.30 TRA MENTE E PELLE. TRASFORMAZIONI IN ADOLESCENZA

a cura di Marco Aldegheri, Arianna Damato, Sonia Facchetti, Luca Micheletti (responsabili equipe progetto TR105 – CPS Legnano – Asst Ovest Milanese)

Conferenza su prenotazione entro lunedì 10 maggio

Ingresso dalle 19.30 per poter visitare la mostra

giovedì 13

ore 10-13 visite per le scuole

venerdì 14

ore 10-13 visite per le scuole

ore 20-21.30 INAUGURAZIONE RISERVATA ALLE AUTORITA’

Presentazione mostra e cortometraggio virtuale sulla pagina Fb La Casa delle Culture Magenta

sabato 15

VISITE APERTE AL PUBBLICO SU PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (entro le 12 del giorno precedente)

Orari visite: 10-11/11-12/12-13

ore 15 -19

WORKSHOP SUL CORPO E L’INTIMITA’ – COLTIVARE UN LUOGO QUOTIDIANO

a cura di Elisa Ghion, danzatrice, insegnante di Contact Improvisation

(compreso di visita della mostra)

Costo euro 25,00

Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 12 maggio, inviando una mail a lacasadelleculturemagenta@gmail.com

ore 20-21.30 DAL CORPO DIGITALE AL CORPO REALE: CONSIGLI PER UN VIAGGIO DI SCOPERTA

a cura di Jacopo Franchi, social media manager, divulgatore, autore dei libri “Solitudini Connesse” e “Gli obsoleti” ed Elisa Ghion

Conferenza attiva su prenotazione entro giovedì 13 maggio – porta abiti comodi, uno smartphone e un profilo social attivo

domenica 16

VISITE APERTE AL PUBBLICO SU PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (entro le 12 del giorno precedente)

Orari visite: 10-11/11-12/12-13

Orari visite: 16-17/17-18/20-21.30

ore 18-19.30 CORPI SENZA ESCLUSIONE – UN PROGETTO DI PRATICHE ARTISTICHE INCLUSIVE TRA ITALIA E SCOZIA

a cura di Susanna Ferrante, attrice di TiRibalto piccola accademia e formatrice del progetto S.I.I.A.T.E. (Scottish Italian Inclusive Arts Training Exchange)

In collegamento da remoto Alex McCabe danzatore, ideatore e formatore del progetto S.I.I.A.T.E.

Conferenza su prenotazione entro venerdì 14 maggio

Come prenotare

conferenze: Inviare una mail a lacasadelleculturemagenta@gmail.com specificando il titolo della conferenza, il giorno e il numero dei partecipanti

visite: Inviare una mail a lacasadelleculturemagenta@gmail.com specificando il giorno, l’orario e il numero dei partecipanti

NECESSARIO PER LE VISITE: auricolari e app QrCode dello smartphone

Per sostenere il grosso lavoro organizzativo e artistico è stato lanciato un crowdfunding https://gofund.me/c26f87fb

Un programma ricchissimo e che vede la presenza anche di ospiti internazionali, un connubio fortunato tra artisti e performer (oltre alle curatrici della mostra, vogliamo ricordare Camilla Bighiani e Fabio Gabriele Biffi), una rete virtuosa sul territorio che riparte dall’arte, dalla creatività e dai giovani e investe sul futuro, facendo tesoro di questo anno così particolare.

Un bel modo per ricominciare, insieme, condividendo e creando connessioni.

Per tutte le info dettagliate, vai a https://afildipelle.tumblr.com/