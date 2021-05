‘La Madre ‘ di Carlo Bonomi

Ieri, ‘Festa della Mamma’, Vittorio Sgarbi ha pubblicato un post de ‘La Madre’ opera dello scultore turbighese Carlo Bonomi (1880-1961) realizzata negli anni 1915-1923 della quale una copia fu esposta ala palazzo dei Ministeri di Berlino e altre copie sono al cimitero monumentale di Gallarate, a quello di Turbigo e in altre località.

Il fatto che Sgarbi abbia scelto tale opera realizzata un secolo fa per rappresentare la ‘Festa della Mamma’ ‘fa intendere quali sia il livello artistico raggiunto dal nostro scultore, pittore, architetto da Turbigo.