Mistero a Robecchetto: Colpi d’arma da fuoco contro una casa

Stanno indagando a ritmo serrato i Carabinieri della Compagnia di Legnano su quanto è avvenuto nella notte di domenica a Robecchetto con Induno. Ignoti hanno esploso 13 colpi d’arma da fuoco contro un’abitazione tra via Cavour e via Arese per poi dileguarsi facendo perdere le tracce. Oltre ai Carabinieri sono arrivati sul posto anche i tecnici della polizia scientifica. Al momento le indagini sono avvolte nel massimo riserbo e non trapela nulla sull’eventuale movente che potrebbe avere spinto qualcuno a sparare. Giusto un paio di anni fa, sempre nella zona di via Arese, si verificò uno strano incendio di due auto. Le fiamme intaccarono anche la porta di un rustico adibito a magazzino.

