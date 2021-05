Magenta: auto vola su un’altra, gravissimo scontro sulla Boffalora Malpensa, due persone gravi in ospedale

Un altro gravissimo incidente sulla Boffalora Malpensa, nel tratto finale più pericoloso, è avvenuto nel pomeriggio di oggi. Quello tra Magenta e Marcallo.

La dinamica è ancora tutta in fase di chiarimento da parte della Polizia Stradale di Magenta, ma da quello che si è appreso un’auto modello Nissan Micra è letteralmente volata sopra una Renault Megane schiacciandola.

Sono giunte tra ambulanze sul posto, automedica, elisoccorso e vigili del fuoco. Una donna di 53 anni è stata elitrasportata, in codice rosso, all’ospedale di Circolo di Varese con un trauma cranico e al torace.

Anche un ragazzo di 27 anni è stato trasferito in codice rosso, all’Humanitas di Rozzano, a causa di un trauma toracico e un altro al bacino. Coinvolta anche una famiglia con una bambina di 7 anni, tutti trasferiti al pronto soccorso di Magenta in codice verde.

La strada è stata bloccata dalla Polizia locale di Magenta dalla rotonda di ingresso della Boffalora Malpensa sulla ex statale 11.