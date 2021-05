Robecchetto, schiuma bianca nei canali irrigui, agricoltori preoccupati. Folli ribatte: “Sono alghe!”

Agricoltori preoccupati a Robecchetto con Induno.

L’irrigazione dei canali, in questi giorni, sta lasciando uno strano alone biancastro. I canali, quando si asciugano, diventano bianchi e non si capisce cosa sia.

“Vogliamo sapere di cosa si tratta – afferma un agricoltore – l’acqua la usiamo per irrigare i campi e produrre cibo per il bestiame”. Non si tratta del contestatissimo depuratore di Sant’Antonino che scarica nel canale Industriale e nel Naviglio Grande. L’acqua che viene utilizzata per irrigare i campi proviene dal Villoresi. Ma il presidente del Consorzio Alessandro Folli getta acqua sul fuoco, per usare un gioco di parole, e risponde in maniera seccata su quello che ritiene essere un ‘non problema’.

“Si tratta di alghe! – afferma – posso affermare con totale certezza che non si tratta di inquinamento. Accade sempre quando si passa dalla stagione fredda a quella calda. È successo anche negli anni passati, non è certo la prima volta. Sarebbe bastata una telefonata agli uffici del Consorzio Villoresi e glielo avrebbero spiegato”.

Ma gli agricoltori vogliono stare tranquilli e non sono soddisfatti delle parole.

Vorrebbero che ci fosse un’analisi scientifica pronta a confermare che la popolazione può stare tranquilla. “Alla fin fine – continuano – si tratta di quello che mangiamo. Ci piacerebbe fosse l’Arpa a prelevare dei campioni di queste presunte alghe, le analizzasse e ci dicesse che possiamo dormire sonni tranquilli”. Abbiamo contattato l’Arpa, l’agenzia regionale per la protezione ambientale, che ha cortesemente risposto ad una nostra mail dopo poche ore. “Acquisiremo ulteriori informazioni e vi faremo sapere”, hanno detto.