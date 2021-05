La patina biancastra nel Villoresi: Il presidente rassicura…

ALTOMILANESE – Nel corso di questa settimana sia il Sindaco di Robecchetto con Induno Giorgio Clemente Braga che alcuni tra cittadini e agricoltori hanno segnalato la presenza nelle acque della rete derivata del Canale Villoresi, nel Castanese, di una patina biancastra, che ha subito destato diverse preoccupazioni. Già nel corso di recenti interviste rilasciate, il Presidente del Consorzio Est Ticino Villoresi Alessandro Folli aveva provveduto a rassicurare l’opinione pubblica confermando, dopo tutte le verifiche del caso, che si trattava di alghe seccate e depositatesi a filo d’acqua.

In pochi giorni è arrivato altresì l’esito degli accertamenti effettuati da Arpa Lombardia, che hanno completamente fugato ogni dubbio circa la natura di quanto segnalato: si tratta di alghe unicellulari che colonizzano gli ambienti di acqua dolce.

Il Presidente Folli ha tenuto a ribadire come la qualità delle acque distribuite, dimostrata anche dai campionamenti eseguiti, stia particolarmente a cuore al Consorzio: “L’acqua che viene derivata dalla Diga del Panperduto e che viene immessa nel Canale Villoresi e nei Navigli è del tutto pulita; siamo sempre attenti a monitorarne la qualità, consapevoli che proprio da questa acqua dipende il successo dell’agricoltura lombarda”.