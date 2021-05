Nasce ‘Patrigi’, studio estetico all’avanguardia nel centro di Magenta

Uno studio estetico all’avanguardia nel pieno centro di Magenta.

È nata in questi giorni l’attività di Patrigi in via Garibaldi: servizi base e trattamenti speciali. Perché la bellezza è importante e aiuta a vivere meglio. Ad aumentare la propria autostima e capacità di relazionarsi con gli altri. Cordialità, professionalità e uno studio di primo livello. Queste sono le caratteristiche. La titolare è Patrizia Lanticina, esperienza pluriennale avviata a Milano, dove tuttora lavora in un importante centro estetico di via Paolo Uccello 10 (zona Fiera). Patrizia spiega che l’attività di Magenta è dedicata all’estetica avanzata, quindi vengono eseguiti i rimodellamenti del corpo, i i trattamenti anti age per il viso, la depilazione permanente.

All’interno dello studio ci sono tutte le apparecchiature all’avanguardia a lpg per riattivare l’attività cellulare, viene eseguita la fangoterapia, la pressoterapia e il rimodellamento del corpo.

Rimodellamenti eseguiti tramite la manualità delle mani. In più ci sono i trattamenti al viso con rigenerazione cutanea. E trattamenti particolari, con il nature element, con massaggio manuale. “Tutti i trattamenti – spiega la titolare – sono personalizzati, su misura per ciascuna persona. Ed è grazie a questo sistema che riusciamo a garantire ottimi risultati”. Patrigi è in via Garibaldi 7.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3914121042.

Patrigi è presente anche su Facebook e Instagram.