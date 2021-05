Da Palermo a Magenta l’editore Calogero Cordaro inaugurerà sabato la mostra d’arte in via Pretorio (VIDEO)

Arrivato questa mattina a Magenta da Palermo l’editore Calogero Cordaro inaugurerà sabato 29 maggio la mostra ‘La metamorfosi del bello’ che verrà ospitata nello spazio di via Pretorio fino al 14 giugno.

Un evento importante che vuole essere il primo di una serie di mostre d’arte in città, come ha promesso lo stesso editore. “Ci saranno artisti italiani e anche stranieri – ha anticipato – per un totale di 45 artisti. Tra di loro russi ed ecuadoregni. Il tema sarà libero, dal figurativo all’astretto e ognuno potrà dare sfogo alla propria creatività”.

Alcune opere sono già arrivate nello spazio d’arte e cultura di via Pretorio. Le altre arriveranno entro sabato mattina quando tutto sarà allestito. A presentare gli artisti sarà lo stesso Cordaro: “Darò il via alle danze, come si suol dire – continua – tutto avverrà naturalmente seguendo le disposizioni anti covid, ma ci sarà sicuramente la possibilità per tutti di accedere alla mostra ad ingresso libero”.

Cordaro è una figura di primo piano nel mondo dell’arte. Editore di fama ha fondato la prima rivista di architettura ‘Demetra’ nel 1995 seguendo poi alcuni cataloghi d’arte, da ‘Sicilia Arte Oggi’ a ‘Italia Arte Oggi’ e libri d’arte che partono dal ‘900 si giorni nostri per poi concentrarsi su una serie di monografie con artisti italiani e perfino una collana di poesie. Sabato comincerà una nuova avventura a Magenta. Con l’obiettivo di replicarla quanto prima.

