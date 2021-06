Abbategrasso: 3.000.000 di Euro per la demolizione delle due ali del Monoblocco “Z” – Il Laboratorio analisi sarà realizzato nel piano seminterrato dell’edificio “Samek”

Riceviamo e Pubblichiamo

Nell’ottica di una costante attenzione e potenziamento dell’offerta sanitaria all’interno dell’ASST Ovest Milanese, sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione di un nuovo Laboratorio Analisi presso l’Ospedale di Abbiategrasso.

Per quest’opera l’ASST ha investito più di 200.000 Euro, finanziati con fondi aziendali. I lavori si sono resi necessari perché l’attuale collocazione del servizio è collocata all’interno del Monoblocco “Z”, ormai vetusto e non più rispondente alle normative vigenti in materia di accreditamento.

Il Laboratorio sarà realizzato nel piano seminterrato dell’edificio “Samek” e migliorerà il collegamento con l’area prelievi e i reparti di degenza. La conclusione dei lavori è prevista per il prossimo mese di settembre. Contestualmente, sono state presentate le pratiche edilizie e ambientali per la demolizione delle due ali del Monoblocco “Z”.

A breve sarà indetta la gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori e la copertura finanziaria della demolizione è assicurata da un contributo regionale di circa 3.000.000 Euro.2

Tutti gli interventi edilizi saranno realizzati mantenendo in efficienza tutte le attività ospedaliere. “Il nuovo Laboratorio Analisi – ha commentato il direttore generale della ASST Ovest Milanese, Odinolfi – consentirà una migliore erogazione del servizio ai reparti e al pubblico in un’ottica di maggior attrattiva e potenziamento dell’Ospedale di Abbiategrasso”.