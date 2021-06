Corbetta: Alessio Urbano (F.I) io sosterrò sempre il Sindaco Ballarini

Riceviamo e Pubblichiamo

FORZA ITALIA IN FORZA CORBETTA FEDERALISMO & LIBERTA’ E’ E RESTERA’ CON CHI HA FATTO IL BENE DI CORBETTA

Comunicato del Coordinatore Forza Italia della Sezione di Corbetta Alessio Urbano

Con pochissima sorpresa abbiamo appreso della volontà imposta da parte del Coordinamento Regionale di Forza Italia voler utilizzare il simbolo del partito contro l’attuale giunta guidata da Marco Ballarini (ad oggi ancora Coordinatore di zona Magentino Abbiatense per Forza Italia ufficiale, ndr). Abbiamo avuto grande conforto, invece, nel sapere che il Coordinamento Provinciale degli Azzurri, pur comprendendo le posizioni del Regionale, è contrario a questa scelta a ridosso delle elezioni.

Paradossalmente il sottoscritto, quale Coordinatore di Forza Italia democraticamente eletto a seguito del Congresso indetto proprio dal Regionale, ero all’oscuro di tutto ciò. Queste sono metodologie da cui prendiamo largamente le distanze, degne della dittatura bielorussa.

Ci teniamo a ribadire che in questi mesi, ma senza problemi possiamo dire anni, dal Coordinamento Regionale NESSUNO si è fatto vivo per sapere come e quale fosse l’andamento sul territorio. NESSUNO!!!

Avremmo potuto semplicemente raccontare qualche episodio dei recenti Consigli Comunali, dove chi ambisce alle poltrone, soprattutto, e a guidare la Città (Lega di Corbetta) con il solo scopo di arraffare consensi, ha apertamente manifestato di essere incompetente e di non avere alcuna capacità. Hanno dimostrato in questi anni di non essere in grado di saper distinguere atti amministrativi da atti politici. Hanno dimostrato di non sapere cosa fosse già stato fatto per Corbetta, raccogliendo pessime figure presso i nostri concittadini.

La loro incapacità si sta concretizzando, inoltre, nella fuoriuscita di importanti esponenti locali che hanno addirittura ricoperto la carica di Segretario cittadino del Carroccio. La Lega di Corbetta è oggi soltanto un relitto inabissato incapace di tornare a galla.

Dobbiamo assistere, ancora una volta, alla triste scena delle decisioni calate e imposte dall’alto a danno del lavoro fatto da iscritti e simpatizzanti in un periodo estremamente complicato e difficile anche per la storia del nostro partito. Scelte che non rispettano il volere dei liberi Cittadini.

Non è nostra intenzione aderire all’ennesima operazione di palazzo che danneggia l’operato di chi si è sempre speso in questi anni sul Territorio al fianco dei Cittadini e in tutte le campagne elettorali, per rafforzare il partito e il suo Presidente, al quale facciamo i nostri sinceri auguri per una robusta ripresa!

NOI ribadiamo convintamente e con fierezza il sostegno al Sindaco Marco Ballarini e alla coalizione da lui guidata! Non ci sarà data la possibilità, come cinque anni fa, di poter utilizzare il simbolo? Ne prendiamo atto e andiamo avanti a testa alta, difendendo i nostri valori da chi, invece, difende solo il suo interesse personale a discapito dei Cittadini.

IL NOSTRO APPELLO a tutti i nostri sostenitori, amici e militanti è di continuare a seguirci attraverso la lista civica FORZA CORBETTA – FEDERALISMO E LIBERTA’ che già nelle precedenti elezioni amministrative ha raccolto ottimi risultati contro tutti e tutto, riuscendo ad eleggere tre Consiglieri (il Coordinatore Alessio Urbano nonché attuale Presidente del Consiglio comunale, il Capogruppo Introini e il giovane Consigliere Sottilotta) in Consiglio Comunale!

FORZA CORBETTA Federalismo & Libertà continuerà l’azione politica e amministrativa insieme a Viviamo Corbetta, Corbetta in Comune e alla Lista Rosa.

FACCIAMO APPELLO a tutti coloro che stanno SUBENDO lo stesso trattamento di imposizione NON DEMOCRATICA a raggiungerci per continuare a costruire insieme quel comune cammino che, grazie allo sforzo di questi anni e soprattutto del 2020 con la pandemia, sta portando la nostra Città a rivedere la luce. Insieme potremo realizzare i progetti già intrapresi e altri che verranno.

Insieme costruiremo una Corbetta Grande.

Alessio Urbano

Coordinatore Forza Italia

Corbetta