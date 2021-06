Non sono pochi 28 anni di onorato servizio presso le scuole “Duca d’Aosta“. Alcune colleghe, capitanate da Angela Appruzzese, nel suo ultimo giorno di lavoro, gli hanno dedicato un festa di addio. Il sindaco Dario Tunesi ha raccolto l’invito e ha festeggiato la neo pensionata con un discorso e regalandole un libro sulla storia di Santo Stefano, sottolineando che anche lei ormai di diritto fa parte della storia del piccolo comune lombardo.

Santo Stefano: Gisella Rondena, la cuoca delle scuole, dopo 28 anni di servizio va in pensione. was last modified: by