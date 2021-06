L’Anniversario della Battaglia di Magenta nel 2021

il 4 Giugno, le celebrazioni in tono minore davanti all’Ossario

Festeggiamenti diversi da quelli degli anni passati. Senza la gente, senza i bambini con le bandierine, senza le famiglie, è un 4 Giugno in tono minore. Ma, vogliamo essere ottimisti, il prossimo sarà quello che ricordiamo.

Oggi, dopo la santa messa in basilica, le bande cittadine, le associazioni, i politici locali, si sono ritrovati davanti al Sacro Obelisco Ossario che custodisce i resti di tutti coloro che persero la vita quel 4 giugno 1859, data storica che aprì le porte all’Unità d’Italia. C’erano i comandanti dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Stradale.

E, naturalmente, la Sindaca Chiara Calati a ricordare un evento che ha reso Magenta famosa nel mondo.