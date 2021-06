Asm sempre più caos, tra presidi anti licenziamenti, dimissioni dell’addetto stampa e decurtazioni di compensi

Asm sempre più nella bufera. Anzitutto domattina, 15 giugno dalle 9.30 alle 12, le organizzazioni sindacali Fp Cgil Ticino – Olona, Fit Cisl e Uiltrasporti terranno un presidio per protestare contro otto licenziamenti. Passando dalla sede di via Crivelli si possono vedere le bandiere delle organizzazioni sindacali che domattina saranno impegnate in questa protesta. Ma, al di là di questa bruttissima pagina, ci arrivano altre notizie che ci accingiamo a verificare. Anzitutto il responsabile comunicazione della società multiservizi che, nominato tra mille polemiche nel mese di dicembre dello scorso anno avrebbe già rassegnato le dimissioni (per motivi personali). La comunicazione di Asm, da parecchio tempo a questa parte, era alquanto carente ad onor del vero. Per non dire assente del tutto. Ci sarebbe, inoltre, la decurtazione del compenso per il presidente del cda che avrebbe innescato ulteriori polemiche. Staremo a vedere cosa accadrà…

Ci piacerebbe che qualcuno ci dia delle risposte!