Magenta: presidio davanti all’ASM in via Crivelli, otto lavoratori di Sedriano rischiano di rimanere sulla strada (VIDEO)

Presidio in via Crivelli, di fronte alla sede ASM, questa mattina con le organizzazioni sindacali Fp Cgil Ticino Olona, Fit Cisl, Uiltrasporti Lombardia.

Otto lavoratori rischiano di rimanere sulla strada. Si tratta di persone che da anni lavorano nel settore dell’igiene urbana che, nel comune di Sedriano, è stato affidato ad ASM nel mese di febbraio di quest’anno, in house providing per essere appaltato alla cooperativa Italservice.

Nel mese di agosto tale appalto cesserà e i lavoratori rimarranno senza posto.

Nel video si possono ascoltare gli interventi delle organizzazioni sindacali, ma anche dei politici sedrianesi arrivati a Magenta, da Ivan Biondi di sinistra di Sedriano ad Alfredo Celeste che tenta ancora l’avventura con la lista Noi per Sedriano e Roveda. Il presidio si è svolto in tranquillità sotto la supervisione dei Carabinieri di Magenta e Abbiategrasso. Alla fine i manifestanti hanno urlato a gran voce alla dirigenza di ASM di scendere in strada. Nessuno ha accolto le loro richieste.