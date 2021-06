Allarme alla ditta Candiani Denim di Robecchetto con Induno.

Alla fine erano i condotti di aspirazione non funzionanti che hanno sprigionato un pulviscolo di tessuti. Si è reso necessario l’invio di due mezzi dei vigili del fuoco volontari di Inveruno che, nel giro di un’ora hanno messo l’area in sicurezza. Nessuno ha riportato ferite. Non è la prima volta che si presenta un problema simile nello stabilimento di via Arese.