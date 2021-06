Inveruno, forse per un colpo di sonno ha un incidente e distrugge cinque auto parcheggiate

Nel momento che scriviamo sono ancora in corso da parte della Polizia Locale le indagini per capire cosa è realmente successo.

Alcuni testimoni raccontano: “il Fiat Fiorino, con a bordo un ragazzo, verso le 6 di questa mattina , da Piazza San Martino entrava in via Magenta in zona Conad ci sono molte auto parcheggiate, li per motivi ancora da accertare, il Fiorino ne ha urtate ben cinque” secondo i testimoni presenti, il furgone non si è fermato e ha tentato una fuga. Azione che si è conclusa poche centinaia di metri in la, esattamente in via Santa Teresa, perchè nell’urto il mezzo ha subito anche lui dei danni meccanici.

I testimoni aggiungono: “Fortunatamente non c’erano passanti e o scolari, a quell’ora, altrimenti, l’incidente, poteva avere risolvi diversi”.