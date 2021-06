Turbigo: Auto cade nel Naviglio recuperata dai Vigili del Fuoco alla Centrale Elettrica

Un auto più precisamente un taxi, che era parcheggiata in via San Umberto, molto probabilmente per una distrazione, si è sfrenata ed e caduta nel Naviglio Grande.

P er qualche centinaio di metri ha galleggiato, poi di fronte alla centrale ha urtato un barca dell’Est Villoresi e si è inabissata.

Sul posto è accorsa subito la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco, l’Elisoccorso e anche i Sommozzatori un’Ambulanza della Croce Rossa. Inizialmente si era temuto il peggio, che nell’auto ci fosse qualcuno. Fortunatamente non cerano persone all’interno.

L’alzaia è stata chiusaper effettuare il recupero della macchina.