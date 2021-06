Momenti di tensione questa mattina in via San Rocco a Cuggiono. Sono dovuti intervenire Carabinieri, Polizia locale e un’ambulanza per placare gli animi di un giovane che ha dato in escandescenza. A dare l’allarme è stata la mamma, preoccupata per le condizioni di salute del figlio.

Non si è verificata nessuna aggressione, per fortuna. Ma si è reso necessario l’accompagnamento del giovane in una struttura ospedaliera per dei controlli.