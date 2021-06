Turbigo: Ritrovato lo scomparso, era nel box di casa

Lo hanno trovato nel box di casa. Sano e salvo, per fortuna.

Dopo una giornata di frenetiche ricerche, durante la quale si è anche temuto il peggio, si è conclusa per il meglio la vicenda dell’uomo proprietario dell’auto ritrovata nel Naviglio Grande a Turbigo. Nel veicolo non c’era nessuno, ma quando i Carabinieri si sono messi sulle tracce del proprietario non lo hanno trovato. E così ieri pomeriggio sono scattate le ricerche con i sommozzatori. Sia nel Naviglio che nell’area boschiva esterna. Senza alcun risultato, tanto che le ricerche sono state sospese ieri pomeriggio. In serata un’ispezione nella sua abitazione aveva dato esito negativo. Questa mattina è stato ritrovato.