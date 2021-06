Castanesi emigrati e naturalizzati in Francia nella prima metà del Novecento

CASTANO PRIMO – Tra le tante ‘ricerche incompiute’ del tempo in cui non avevamo tempo, una riguardava i Castanesi emigrati in Francia e successivamente naturalizzati francesi. Abbiamo ripreso in mano tale ricerca incompiuta anche al fine di ammazzare il tempo, prima che il tempo ci ammazzi. Il 25 maggio 2006 il Comune ricevette una lettera dall’associazione francese Ancestres Italiens nella quale chiedeva l’invio di libri di storia locale. Allegava un elenco delle persone nate a Castano Primo ed emigrate in Francia – qui sotto pubblicato – precisando che nell’archivio nazionale di Parigi i dati sono più completi.

La storia locale in Francia ha uno status superiore che in Italia, dov’è vista come un sottoprodotto della storia con la S maiuscola. Per comprendere il fenomeno ci siamo fatti aiutare da una pubblicazione L’emigrazione italiana in Francia prima del 1914 (Franco Angeli editore, 1978), dove si dice che all’inizio del Novecento erano cica mezzo milione gli italiani espatriati in Francia, i quali rappresentavano la colonia straniera più numerosa impegnata maggiormente in agricoltura e industria. Ma vediamo quali sono i nomi, cognomi (tipicamente castanesi), data di nascita degli uomini e delle donne emigrati e naturalizzati in Francia nella prima metà del Novecento (il cognome legato da un trattino a quello principale è quello delle mogli):

1 – Bellaria Antoine (7.5.1887); 2 – Bellaria Antonio (17.8.1895); 3 – Bellaria Rino (12.4.1933); 4 – Bellaria-Ruggeri (31.10.1900); 5 – Castoldi Jean (26.8.1878); 6 – Colombo Carlo (25.10.1890); 7 – Colombo Joseph (11.8.1920); 8 – Colombo Mario (12.9.1907); 9 – Colombo-Pastori (27.11.1896); 10 – Crespi Baptiste (14.7.1908); 11 – Crivelli Henri (1.8.1878); 12 – Crivelli Maurice (25.10.1904); 13 – Crivelli Pierre (25.10.1906); 14 – Crivelli-Morelli (27.9.1882); 15– Croci Carlo (18.11.1905); 16 – Croci Carlo (26.12.1926); 17 – Croci Emilio (6.10.1924); 18 – Croci Francois (18.7.1880); 19 – Croci Giacomo (1.3.1887); 20 – Croci Guglielmo (2.6.1909); 21 – Croci Jean (3.10.1902); 22 – Croci Jean (26.5.1898); 23 – Croci Louis (10.2.1918); 24 – Croci Marie (14.7.1914); 25 – Croci Rosa (15.3.1929); 26 – Croci-Vanotti (7.8.1891); 27 – Genoni Alfredo (4.9.1905); 28 – Genoni Constantin (7.10.1876); 29 – Genoni Ernest (31.10.1907); 30 – Genoni Francois (10.10.1899);31 – Genoni Giuseppe (6.11.1898); 32 – Genoni Louis (10.7.1879); 33 – Genoni-Torno (20.2.1857); 34 – Griffanti Charles (9.11.1859); 35 – Griffanti LUois (21.6.1886); 36 – Lorenzini-Crespi (13.11.1915); 37 – Losa Agostino (8.9.1914); 38 – Losa Antonio (31.19.1900); 39 – Losa Auguste (5.7.1924); 40 – Losa Joseph (12.11.1922); 41 – Losa Luigi (30.91922); 42 – Losa Mauro (21,8.1899); 43 – Losa Rocco (168.1898); 44 – Losa-Alberti (17.6.1905); 45 – Magitteri-Mesenzani (29.10.1920); 46 – Manzoni Jean (1.10.1888); 47 – Merlotti Antoine (24.1.1908); 48 – Morelli felix (5.5.1895); 49 – Morelli-Bottini (23.2.1902); 50 – Noé Jean (12.7.1866); 51 – Noé Joseph (16.6.1898); 52 – Noé-Rovera (29.7.1904); 53 – Noè Francois (6.5.1896); 54 – Noé Jennine (25.9.1924); 55 – Noè-Ballarati (20.4.1902); 56 – Ovalli Antoine (7.10.1902); 57 – Paccagnini Paul (28.8.1889); 58 – Picco Mario (29.4.1905); 59 – Pisoni Angelo (19.12.1884); 60 – Pisoni Carlo (19.2.1867); 61 – Pisoni Pierre (17.11.1895); 62 – Pisoni-Pisoni (3.11.871); 63 – PizzellaCarlo (20.5.1906); 64 – Rivolta-Maino (10.6.1864); 65 – Rossi Ange (20.61928); 66 – Rossi Charlotte (9.5.1924); 67 – Rossi Louis (4.9.1898); 68 – Rudoni Charles (1.9.1915); 69 – Ruggeri Francois (6.8.1906); 70 – Zuffinetti André (17.9.1884); 71 – Zuffinetti Charles (1.10.1913); 72 – Zuffinetti Maria (29.7.1915); 73 – Zuffinetti-Rudoni (9.11.1899).

FOTO in evidenza il ‘Vigneron’, l’altra è il cosidedetto ‘Battage’