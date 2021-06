Turbigo anni Sessanta: 100 bambini, 50 matrimoni, 60 morti all’anno…un altro mondo

TURBIGO. A un feticista cartaceo come il sottoscritto capitano in mano dei fogli conservati a futura memoria, ma che ora con un ‘futuro corto’ davanti non hanno più senso. Ragion per cui siamo intenti a disfarci di quanto avevamo pazientemente ordinato. Abbiamo recentemente regalato la serie completa di ‘Contrade Nostre’, di ‘Città Oggi’ e del ‘Giornale nuovo’ di Montanelli al Centro Documentale di Storia Locale annesso al Museo Storico Civico cuggionese. Ma della montagna di fogli, fotocopie ingiallite non resta altra destinazione che l’econcentro. Come nel foglio de ‘Il Segno’ che pubblichiamo in questa pagina.

Nel ‘Rendiconto di fine anno’ del gennaio 1970 don Lino Beretta fece una sortà di resumé del decennio appena trascorso. Si scopre così che negli anni Sessanta abbiamo avuto, mediamente, una natalità pari a cento bambini all’anno, mentre i matrimoni erano dell’ordine di cinquanta all’anno. I crisantemi, invece, erano una sessantina. Se questi dati li compariamo agli attuali si capisce l’entità del cambiamento avvenuto a livello sociale…

FOTO Inaugurazione della lapide in memoria di don Lino Beretta nella chiesa dei SS. Cosma e Damiano