Cuggiono: vandalizzate con delle scritte le Ambulanze dell’Azzurra Soccorso.

Forse le parole dei volontari sono sicuramente meglio di quelle del giornalista che è andato sul posto e ha visto lo scempio prodotto dai soliti idioti ignoti. Il post dell’ Azzurra Soccorso ODV

VERGOGNA! Solo una parola… “L’ambulanza ci mette troppo ad arrivare??? … NO OGGI l Ambulanza NON arriva proprio se stai male!!! “ Questa mattina i nostri volontari hanno trovato una spiacevole sorpresa! Ci congratuliamo con coloro che hanno pensato di rovinare nella notte TUTTE le AMBULANZE e i mezzi attrezzati per DISABILI!!! Il danno è grande.. Oltre a quello Materiale, si ha il conseguente blocco di alcuni importanti servizi rivolti al cittadino tra cui quello 118! Siamo veramente dispiaciuti che la popolazione non riesca a riconoscere il valore di avere un Associazione di Volontariato di questo genere nel Proprio comune e che lo disprezzi in questo modo.. Ovviamente verrà inoltrata la denuncia alle autorità competente… nella speranza che non capiti mai più!