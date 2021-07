Incendio distrugge un campo agricolo a Villa Cortese. Tanto lavoro in fumo nel giro di pochi minuti

Colonna di fumo lungo provinciale Inveruno Legnano, all’altezza di Villa Cortese. Rallentamenti per un’ora circa a causa di un incendio che ha distrutto un campo di frumento nei pressi del cimitero. È accaduto oggi, verso le 15, quando sono intervenuti i vigili del fuoco di Legnano con due autopompe e una jeep insieme ai volontari della Protezione civile e alla Polizia locale di Villa Cortese. Nel giro di pochi minuti il campo è stato invaso completamente dal fuoco. Tanto lavoro da parte degli agricoltori che è finito in fumo in pochi minuti. Purtroppo sono parecchi gli interventi dei vigili del fuoco ce in questi giorni, sono costretti ad accorrere per eventi simili. Pompieri e volontari sono rimasti sul posto per parecchio tempo al fine di mettere l’area in sicurezza.

